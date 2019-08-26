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      У Харкові волонтери нагородили понад 100 бійців, які брали участь у боях за Іловайськ

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      Бійців 92-ї Окремої механізованої бригади нагородили врлонтерськими відзнаками "Іловайськ-2014"
      Бійців 92-ї Окремої механізованої бригади нагородили врлонтерськими відзнаками "Іловайськ-2014" / UA: Харків

      Церемонія нагородження бійців 92-ї Окремої механізованої бригади за бої під Іловайськом у 2014 році відбулася у Молодіжному парку. Там зібралися військові, родичі загиблих, волонтери та містяни.

      Нагороди військовим вручив генерал-майор Віктор Ніколюк (позивний "Вітер"), який у 1913-2017 роках був командиром 92-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє UA: Харків

      Читайте детальніше про трагедію: Іловайський котел – кривавий серпень української історії

      Відзнаки виконано у формі хреста з написом "Іловайськ-2014". Варто зазначити, що нагорода не є офіційною, а вручають її вперше.

      Волонтерка Ірина Білецька розповіла, що спершу організатори шукали контакти бійців, потім розробили ескіз хреста, а в неділю готові відзнаки вручили 116 військовим.

      Нагороди за бої в Іловайську
      Вручення нагород за бої під Іловайськом у 2014 році / Фото UA: Харків

      Вручення нагород за бої під Іловайськом
      Відзнака виконана у вигляді хреста і присвячена 5-й річниці Іловайської трагедії / Фото UA: Харків

      Віктор Ніколюк нагадав, що навесні-влітку 2014 року бригада налічувала менше ніж 500 бійців особового складу.

      У серпні було дано наказ іти на деблокацію Іловайська, і пішли всі – танкісти, артилерія, розвідники, піхота, зв'язківці. Ядром особового складу стали колишні афганці та учасники локальних воєн за кордоном. Але сили були нерівні. Нас пресував дивізіон російських "Градів", мінометні батареї і жива сила противника,
      – розповів Ніколюк.

      Він наголосив, що з 265 бійців під його командуванням загинуло 12 осіб, ще 4 з тих, хто опинився у котлі, загинули пізніше у боях з російськими агресорами. - додав Ніколюк,

      Іловайськ – це трагедія, і водночас, це подвиг людей , які віддали за батьківщину не тільки кров, а й життя,
      – сказав генерал-майор.

      Учасники пам'ятного заходу заспівали Гімн України та вшанували пам'ять загиблих в Іловайську хвилиною мовчання. Священики відслужили панахиду за загиблими та освятили волонтерські нагороди.

      Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися вони 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

      29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.

      За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Іловайська трагедія Новини Харкова
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