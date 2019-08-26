У Харкові волонтери нагородили понад 100 бійців, які брали участь у боях за Іловайськ

Церемонія нагородження бійців 92-ї Окремої механізованої бригади за бої під Іловайськом у 2014 році відбулася у Молодіжному парку. Там зібралися військові, родичі загиблих, волонтери та містяни.

Нагороди військовим вручив генерал-майор Віктор Ніколюк (позивний "Вітер"), який у 1913-2017 роках був командиром 92-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє UA: Харків.

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Відзнаки виконано у формі хреста з написом "Іловайськ-2014". Варто зазначити, що нагорода не є офіційною, а вручають її вперше.

Волонтерка Ірина Білецька розповіла, що спершу організатори шукали контакти бійців, потім розробили ескіз хреста, а в неділю готові відзнаки вручили 116 військовим.



Вручення нагород за бої під Іловайськом у 2014 році / Фото UA: Харків



Відзнака виконана у вигляді хреста і присвячена 5-й річниці Іловайської трагедії / Фото UA: Харків

Віктор Ніколюк нагадав, що навесні-влітку 2014 року бригада налічувала менше ніж 500 бійців особового складу.

У серпні було дано наказ іти на деблокацію Іловайська, і пішли всі – танкісти, артилерія, розвідники, піхота, зв'язківці. Ядром особового складу стали колишні афганці та учасники локальних воєн за кордоном. Але сили були нерівні. Нас пресував дивізіон російських "Градів", мінометні батареї і жива сила противника,

– розповів Ніколюк.

Він наголосив, що з 265 бійців під його командуванням загинуло 12 осіб, ще 4 з тих, хто опинився у котлі, загинули пізніше у боях з російськими агресорами. - додав Ніколюк,

Іловайськ – це трагедія, і водночас, це подвиг людей , які віддали за батьківщину не тільки кров, а й життя,

– сказав генерал-майор.

Учасники пам'ятного заходу заспівали Гімн України та вшанували пам'ять загиблих в Іловайську хвилиною мовчання. Священики відслужили панахиду за загиблими та освятили волонтерські нагороди.

Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися вони 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.