У Харкові волонтери нагородили понад 100 бійців, які брали участь у боях за Іловайськ
Церемонія нагородження бійців 92-ї Окремої механізованої бригади за бої під Іловайськом у 2014 році відбулася у Молодіжному парку. Там зібралися військові, родичі загиблих, волонтери та містяни.
Нагороди військовим вручив генерал-майор Віктор Ніколюк (позивний "Вітер"), який у 1913-2017 роках був командиром 92-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє UA: Харків.
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Відзнаки виконано у формі хреста з написом "Іловайськ-2014". Варто зазначити, що нагорода не є офіційною, а вручають її вперше.
Волонтерка Ірина Білецька розповіла, що спершу організатори шукали контакти бійців, потім розробили ескіз хреста, а в неділю готові відзнаки вручили 116 військовим.
Вручення нагород за бої під Іловайськом у 2014 році / Фото UA: Харків
Відзнака виконана у вигляді хреста і присвячена 5-й річниці Іловайської трагедії / Фото UA: Харків
Віктор Ніколюк нагадав, що навесні-влітку 2014 року бригада налічувала менше ніж 500 бійців особового складу.
У серпні було дано наказ іти на деблокацію Іловайська, і пішли всі – танкісти, артилерія, розвідники, піхота, зв'язківці. Ядром особового складу стали колишні афганці та учасники локальних воєн за кордоном. Але сили були нерівні. Нас пресував дивізіон російських "Градів", мінометні батареї і жива сила противника,
– розповів Ніколюк.
Він наголосив, що з 265 бійців під його командуванням загинуло 12 осіб, ще 4 з тих, хто опинився у котлі, загинули пізніше у боях з російськими агресорами. - додав Ніколюк,
Іловайськ – це трагедія, і водночас, це подвиг людей , які віддали за батьківщину не тільки кров, а й життя,
– сказав генерал-майор.
Учасники пам'ятного заходу заспівали Гімн України та вшанували пам'ять загиблих в Іловайську хвилиною мовчання. Священики відслужили панахиду за загиблими та освятили волонтерські нагороди.
Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися вони 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.
29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.
За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.