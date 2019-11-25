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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Харкові врятували кицьку, яка не могла рухатись: тепер їй шукають домівку

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      У Харкові волонтери та ветеринари відходили кицьку, яка була приречена на загибель. Минулого року Б'янку, а саме так звати тваринку, переїхала автівка. Зі зламаним хребтом тварина взагалі не могла рухатись.

      Втім, рятівники знайшли для кицьки спеціальний візок. Бракує лише турботи та ласки господарів, тож понад усе мріють знайти для Б'янки люблячу сім'ю.

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      "Її травма така, що у неї, на жаль, не було більше шансів ходити повноцінно задніми ніжками. У неї перелом хребта", – пояснила ветеринар Олена Вербицька.

      світ тварин
      Врятована Б'янка

      Тварин із такими травмами часто просто присипляють.

      Я вважаю, це неправильно, бо не ми Боги і не нам вирішувати кому жити, кому ні,
      – сказала Олена Вербицька.

      Рятувати Б'янку взялися волонтери. Для того, щоб попри травму кицька змогла пересуватись, змайстрували для неї візок. Перші кроки на візку давались Б'янці нелегко. Тепер же вона намагається навіть стрибати.

      світ тварин
      Б'янка пересувається за допомоги візочка

      Гуманне ставлення до хворої тварини – норма в Європі. А ось українці поки дивуються чотирилапим на візочках. Волонтери ж уже шукають пухнастій дім. Проте аби-кому не віддадуть, бо Б'янка потребує більше догляду, ніж звичайні коти.

      Шанси знайти домівку є, адже днями тут усиновили кошеня без лапки. А нещодавно влаштували двох цуценят, які як і Б'янка, були частково паралізованими.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Харкова
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