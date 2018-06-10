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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Харкові вшосте за тиждень "замінували" бізнес-центри

23 Читать новость на русском
Ще жодного разу інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась
Ще жодного разу інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась / leopolis.news

У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про замінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та на проспекті Московському.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.

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Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 10 червня о 14:55,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Вони проводять огляд приміщень.

До слова, це вже 6 повідомлення про замінування бізнес-центрів у Харкові за цей тиждень. Від 5 червня у поліцію щодня надходить інформація про замінування одних і тих самих об'єктів. Поки жодне з цих повідомлень не підтвердилось.

 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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