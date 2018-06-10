У Харкові вшосте за тиждень "замінували" бізнес-центри

У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про замінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та на проспекті Московському.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.

Читайте також: На херсонському ринку знайшли вибухівку: відомі деталі

Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 10 червня о 14:55,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Вони проводять огляд приміщень.

До слова, це вже 6 повідомлення про замінування бізнес-центрів у Харкові за цей тиждень. Від 5 червня у поліцію щодня надходить інформація про замінування одних і тих самих об'єктів. Поки жодне з цих повідомлень не підтвердилось.