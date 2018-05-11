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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Харкові за держзраду на 13 років ув'язнили полковника ЗСУ

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У Харкові за держзраду на 13 років ув'язнили полковника ЗСУ
У Харкові за держзраду на 13 років ув'язнили полковника ЗСУ / 24 канал

У Харкові засудили підполковника Збройних Сил України, якого підозрювали у держаній зраді. Чоловік шпигував та збирав для російських спецслужб відомості, що є державною таємницею.

Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі та позбавили військового звання, повідомляє прес-служба ГПУ.

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У суді доведено, що цей військовослужбовець на початку 2015 року, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, збирав з метою передачі представникам спецслужб РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також під час затримання заподіяв тілесні ушкодження працівнику Служби безпеки України,
– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що розгляд справи тривав більше 2 років, а результатом стало постановлення вироку у вигляді 13 років за гратами і позбавленням військового звання.

 

Теги: Новини політики Новини України Збройні Сили України Новини Харкова ГПУ
Джерело: 24 Канал
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