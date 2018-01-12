У Харкові засудили лікаря, який зробив своєму зятю смертельну ін'єкцію

У Харкові засудили онколога, який два роки тому вбив свого зятя, вколовши йому смертельну ін'єкцію. Суд визнав Ігоря Тихоліза винним і призначив йому 10 років позбавлення волі.

Рідний брат вбитого Сергія Вдовиченка Олексій пригадує, що того вечора, у лютому 2015-го, до нього раптово подзвонив брат. Плутано пояснив, що поїхав до тестя і той щось вколов йому в ногу.

"Олексію, Степанич щось мені у ногу вколов, приїжджай, викликай поліцію. Я встиг ще коментар Тіхоліза почути по телефону: "Сергійку, та що ти. Я тобі заспокійливе вколов", – розповів Сергій Вдовиченко.

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Коли Олексій приїхав до тестя додому, брат був уже мертвий. Лежав у гаражі, а на нозі залишився слід від ін'єкції.

Пізніше прокуратура довела: чоловіку вкололи препарат, який блокує дихання і за годину безслідно зникає з організму.

Зробив ін'єкцію медичним препаратом "Ардуан", який використовується при переведенні хворих на апарат штучного дихання. Оскільки його зять не був підключений до апарату штучного дихання, від цієї ін'єкції він помер на місці,

– пояснила прокурорка Харківської місцевої прокуратури №5 Вікторія Тугайбей.

Щоб довести провину Ігоря Тихоліза, суду знадобилося 2 роки. І весь цей час захист підозрюваного знаходив для нього нові виправдання. Спочатку адвокат говорив про те, що онколог, мовляв, захищався шприцем від зятя. Потім згадав, що лікар випадково забув у кишені отруту для щурів. Сам же засуджений взагалі наполягає, що смерть зятя – це випадковість.

Він просто сам напоровся (на шприц – 24) і все. Ніякої ін'єкції не було. Жодної. Шприц – це не доказ. На ньому немає ні моїх відбитків, ні крові потерпілого, ні ДНК,

– сказав засуджений за вбивство Ігор Тихоліз.

Чому ж тесть пішов на вбивство, у родині Вдовиченків досі не розуміють. Кажуть, між вбитим і його дружиною був тривалий конфлікт, подружжя йшло до розлучення.

Нам би дуже хотілось почути відповідь на це запитання. Хай він скаже, навіщо він це зробив. Якщо він це зробив тому, що Сергій щось протиправне робив з Галиною, то нехай скаже,

– зазначив Олексій Вдовиченко.

Лікаря засудили до 10 років позбавлення волі, але родина вбитого подаватиме апеляцію. Вимагатимуть жорсткішого покарання. Адже за "законом Савченко" чоловік може вийти вже через 4 роки.

До слова, апеляцію подаватиме і засуджений. На це він має 10 днів. Винним він себе так і не визнав.