У Харкові затримали поліцейського, який погрожував зброєю працівникам магазину

У Харкові затримали лейтенанта поліції. Чоловіка підозрюють у тому, що він погрожував зброєю працівникам магазину.

Про це повідомляє Police Control Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

В четвер, 11 січня, ввечері до поліції надійшов виклик про те, що в продуктовому магазині на індустріальному проспекті у Харкові невідомий погрожував продавцям предметом, схожим на пістолет. Продавчиня викликала охорону.

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Після приїзду охоронців чоловік почав погрожувати вже їм. Співробітники служби охорони затримали його. Незабаром на місце події виїхали патрульні поліцейські, вони і вилучили в зловмисника зброю.

Пізніше вдалося з'ясувати, що затриманий виявився 30-річний командир роти батальйону №3 харківської патрульної поліції Коршунов Є. В. Чоловік несе службу в правоохоронних органах з серпня 2016 року. Під час пригоди він знаходився не на службі.

Наразі правоохоронці не коментують того, що сталося і перевіряють цю інформацію.