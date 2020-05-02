У Харкові журналіста побили за зйомку зборищ молоді у карантин: поліція порушень не виявила

Харківського журналіста Микиту Книша побили за те, що знімав масові тусовки молоді на одній з парковок міста. На місце він викликав поліцію, однак щойно вона поїхала, журналіста побили.

Микита Книш є фахівцем із кібербезпеки і мешкає у Харкові. Про інцидент, який з ним трапився ввечері 1 травня, на своїй сторінці у фейсбуці розповів голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

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Весь відзнятий того вечора матеріал, а також кадри з камер спостереження журналіст опублікував на своїй сторінці у фейсбуці і на ютуб-каналі.

За що побили журналіста

Як ідеться в розповіді на відео, на парковці поблизу його дому вирувало бурхливе нічне життя: біля автівок збиралася молодь, яка розпивала напої та курила кальяни. Більшість із них не мала одягнутих масок і абсолютно не дотримувалася соціальної дистанції. Збиралися молоді люди у групи більш ніж по двоє.



Безпечної дистанції ніхто не дотримувався / Скриншот з відео

Микита вийшов це зняти на відео та взяти коментарі у молоді, чому вони не дотримуються карантинних обмежень. Пізніше він викликав поліцію, яка мала б розібратися із порушниками карантину.

Однак, поліцейські, які приїхали на місце події, прямо на камеру зазначили, що не бачать порушень, а постанова Кабміну – це лише рекомендація.

На зйомку молодь реагувала агресивно та не коментувала своїх порушень / Скриншот з відео

Микита зняв на відео коментарі поліцейських та номери їхніх жетонів.

На питання, чи бачать поліцейські тут порушення, спершу правоохоронець відповів, що "50 на 50", пізніше почав обґрунтовувати думку, що постанова Кабміну про карантинні заходи – лише рекомендація.

"Рекомендовано не збиратися, як і рекомендовано одягати маски. Рекомендовано залишатися вдома. Ви пропонуєте скласти на всіх протоколи? У нас превентивна діяльність", – коментували ситуацію поліцейські.

Після того, як поліцейські поїхали, молодь почала голосно їм аплодувати. Згодом на журналіста накинулися та почали бити – це зафіксували камери спостереження, кадри з яких оприлюднив Микита. Зрештою, у нього забрали наплічник і телефон.

Дивіться повне відео журналіста про порушення карантину у Харкові

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Харківщині відреагували на побиття журналіста. Там зазначили, що провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження. Під час обстеження прилеглої території працівники поліції знайшли наплічник з речами потерпілого.

Слідчий Шевченківського відділу поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 187 (розбій) та частиною 2 статті 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста).

Дій патрульних, які не відреагували на порушення карантину, поки у поліції не коментують.

Що сталося з журналістом

На своїй сторінці у фейсбуці Микита зазначив, що не сильно постраждав, а речі, які у нього відібрали, вже вдалося повернути і без допомоги поліції. "Обличчя трохи постраждало, декілька синців на тілі. Не можу сказати, що я сильно постраждав, нічого страшну, переживу", – розповів Микита.

Тим часом у Національній спілці журналістів засудили такі дії поліцейських та закликали адвекватно відреагувати Нацполіцію на події.

Поліцейські на місці події мали оцінити ризики для журналіста, не говорячи про реагування на факт грубого порушення карантину,

– зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.