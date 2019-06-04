У Харкові зіткнулись маршрутка та іномарка: від потужного удару автівка перекинулась – фото
У Харкові не розминулись автомобіль Renault Master та маршрутка "Рута". Внаслідок аварії травмувались десятеро людей – двоє пасажирів іномарки, яка від удару перекинулась, та восьмеро пасажирів маршрутки.
ДТП сталася вранці 4 червня на проспекті Тракторобудівників. Усіх постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.
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В аварії постраждало 8 пасажирів маршрутки
На місці події працюють правоохоронці. Причини аварії встановлюються.
ДТП за участю маршрутки у Харкові
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