У Харкові зіткнулись маршрутка та іномарка: від потужного удару автівка перекинулась – фото

У Харкові не розминулись автомобіль Renault Master та маршрутка "Рута". Внаслідок аварії травмувались десятеро людей – двоє пасажирів іномарки, яка від удару перекинулась, та восьмеро пасажирів маршрутки.

ДТП сталася вранці 4 червня на проспекті Тракторобудівників. Усіх постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані, повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області. Читайте також: Моторошна ДТП у Санкт-Петербурзі: автомобіль влетів у натовп людей – фото та відео

В аварії постраждало 8 пасажирів маршрутки На місці події працюють правоохоронці. Причини аварії встановлюються.

ДТП за участю маршрутки у Харкові