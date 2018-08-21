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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який влаштував стрілянину під міськрадою, – ЗМІ

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У Харкові знайшли мертвою дружину стрільця під міськрадою, – ЗМІ
У Харкові знайшли мертвою дружину стрільця під міськрадою, – ЗМІ / Ілюстративне фото

У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який 20 серпня влаштував стрілянину в Харківській міській раді.

Про це повідомляє UA:Харків з посиланням на власні джерела.

24 Канал повідомляв, що 20 серпня ввечері невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.

Згідно з повідомленням, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору на Лисій горі. Від ночі там працювали слідчі.

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Зазначимо, що в поліції Харківської області не змогли підтвердити таку інформацію.

"Не можу вам це підтвердити, такої інформації в мене не було. Керівництво збере брифінг, і може там щось скаже", – сказала в коментарі "Громадському" речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

хроніка подій
Теги: Новини України Стрілянина поблизу мерії Харкова Новини Харкова Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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