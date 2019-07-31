У Харкові знову поглумилися над пам’ятником УПА: фото

У Харкові залили фарбою пам’ятник УПА – це вже вдруге за один тиждень. Цього разу вандали також обрали білу і червону фарбу – кольори прапору Польщі.

Інформацію про нове пошкодження пам’ятника на честь загиблих воїнів УПА у Київському районі Харкова правоохоронці отримали 31 липня, про це повідомляє, про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Працівники поліції шукають причетних до хуліганства.

Громадянин виявив порушення у Молодіжному парку та повідомив до поліції 31 липня о 14:25,

– повідомляють вони.

Востаннє пам’ятник заливали червоною і білою фарбою 29 липня – хто це зробив, також наразі невідомо. За фактом інциденту слідчий поліції тоді відкрив справу, яку розслідуватимуть як хуліганство. Максимальне покарання за такий злочин – до 5 років обмеження волі.

Пам'ятний знак УПА в Харкові в 1992 році встановила обласна організація Народного Руху України з дозволу міськради. Він розташований монумент за 100 метрів від райвідділу поліції.

Це вже не перший випадок, коли цей пам’ятник УПА у Харкові нищать вандали. У червні його облили червоною фарбою. Фарбою спаплюжили пам’ятник і у серпні 2018 року, а в грудні 2014 року його підірвали невідомі.



Облитий червоною фарбою пам'ятник