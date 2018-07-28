У Харкові з'явилося графіті з Олександром Усиком: фото

У Харкові біля метро Академіка Павлова з'явилося графіті, на якому зображений Олександр Усик на тлі прапора України.

На руках Усика – боксерські рукавички. Правою рукою він прикриває корпус, а піднятою лівою немов готується нанести удар. Художник зобразив спортсмена на тлі українського прапора.

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Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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