У Харкові з'явилося графіті з Олександром Усиком: фото
У Харкові біля метро Академіка Павлова з'явилося графіті, на якому зображений Олександр Усик на тлі прапора України.
На руках Усика – боксерські рукавички. Правою рукою він прикриває корпус, а піднятою лівою немов готується нанести удар. Художник зобразив спортсмена на тлі українського прапора.
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Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.
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Джерело: 24 Канал
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