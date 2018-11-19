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      У Херсоні обурені пасажири вийшли на мітинг під мерію: фото та відео

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      У Херсоні обурені пасажири вийшли з пікетом під мерію
      У Херсоні обурені пасажири вийшли з пікетом під мерію / 24 канал

      У понеділок, 19 листопада, у Херсоні з протестами вийшли водії маршруток та пасажири.

      Водії не погоджуються з рішенням суду, котре скасувало підвищення ціни за проїзд до 6 гривень. Мовляв, за нижчої ціни змушені будуть працювати собі у збиток. 

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      Пасажири ж під мерією вимагали в очільника міста натиснути на перевізників. Або звільнити крісло. Натомість, мер звільнив начальницю Міського управління транспорту. 

      херсон
      Пікет у Херсоні

      "Цілковитий колапс цілковитий, вже далі ми не можемо терпіти. У нас в Херсоні бездіяльність влади. Тому, якщо вони не підуть на поступки народу, ми будемо вимагати відставку нашого мера", – наголосила мешканка Херсона Тетяна.

      херсон
      Херсон

      "У збиток працювати ми просто не будемо, не можемо. Ми могли потерпіти трохи, але терпіти весь час, вибачте мене, це ж не вихід з ситуації. Ми просто вбиваємо машини, проїдаємо амортизацію машини", – заявив перевізник Олександр Штопель.

      Дивіться відео пікету у Херсоні:

       

      Теги: Новини України Новини Херсона Пікет протести Транспорт
      Джерело: 24 канал
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