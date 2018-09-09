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У Херсоні стартувало ралі "Чумацький шлях"

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До Херсона з’їхалися гонщики з усієї України. Тут стартувало знамените авторалі "Чумацький шлях", яке є етапом чемпіонату України з ралі. Цьогорічні перегони ювілейні – 25-ті.

Традиційно раллі "Чумацький шлях" стартує зі спального мікрорайону Херсона. Це один із найвидовищніших етапів змагань.

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У швидкості змагаються 22 екіпажі. Серед учасників є й такі, хто брав участь ще в перших перегонах.


Ралі "Чумацький шлях"

Ралі збирає сотні глядачів. Місця на пагорбі займали ледь не за годину до початку гонок. У глядацькому секторі не сумніваються, що тут особливі машини. Та секрет не в машині, а у майстерності екіпажу, зізнаються професіонали.

Не обов'язково купувати за 100 тисяч автомобіль. Можна побудувати щось і їхати. Треба починати їхати. Помилково думати, що ось зараз я візьму гарну машину і всіх переможу. Не буває такого,
– сказав організатор та учасник ралі В'ячеслав Котляр.

Особливість міського етапу "Чумацького шляху" у коротких відстанях. А продовжать змагання у глиняному кар’єрі, де можна розігнатися на максимальну швидкість. 

Теги: Новини України Авто Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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