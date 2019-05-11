У Херсоні суд скасував перейменування вулиці на честь Гандзюк
Херсонський окружний адмінсуд скасував рішення міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.
Таке рішення суд виніс 10 травня, повідомляє прес-служба.
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"Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради, а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення", – йдеться в повідомленні.
10 травня суд оголосив вступну і резолютивну частини. Відзначається, що сторони мають право оскаржити вказане рішення в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.
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