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У Херсоні викрили місце розпусти, яким керували три жінки

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У Херсоні викрили місце розпусти, яким керували три жінки
У Херсоні викрили місце розпусти, яким керували три жінки / фото прес-служби поліції

В Херсоні працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласного главку поліції виявили місце розпусти, яким керували три жінки. В сауні вони зводили повій з клієнтами.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Зазначається, що на звідниць працювали приблизно 30 жінок віком від 18 до 40 років. Протиправну діяльність звідниць та їх "підопічних" оперативники задокументували в сауні. Поліцейські провели там санкціонований обшук, вилучили гроші, записи з даними дівчат та іншою інформацією.

Попередньо встановлено, що за годину "роботи" однієї повії звідниці отримували 25%. Працювали за наступною схемою. Спочатку від клієнта надходило повідомлення про бажання зустрічі з дівчиною з описом необхідних йому параметрів. Потім звідниці телефонували дівчатам і домовлялися про час зустрічі. За день на "роботу" викликалося від 3 до 7 повій. В сауні відбувався розрахунок за послуги дівчат, там же їх "роботодавиці" отримували свої відсотки,
– йдеться у повідомленні поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ст.303 Кримінального кодексу України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Планується відкриття кримінального провадження за ст.302 Кримінального кодексу України "Створення або утримання місць розпусти і звідництво".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Херсона Порно
Джерело: 24 Канал
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