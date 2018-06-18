У Херсоні жорстоко побили журналіста: відомі подробиці інциденту

Вранці 18 червня у Херсоні невідомі побили місцевого журналіста Сергія Нікітенка. Чоловік вважає, що напад пов'язаний із його професійною діяльністю.

Про це Нікітенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Геращенко запропонувала створити реєстр загиблих, поранених та полонених журналістів

Нападники – двоє бороданів, очікували на мене біля стоянки. Після побиття сіли в машину з транзитними номерами. Били мовчки. Пов'язую інцидент виключно з моєю професійною діяльністю,

– написав журналіст.

Чоловік вважає, що його врятувало лише те, що вн завжди готовий до різного розвитку подій та зміг вчасно згрупуватися.

Додамо, що у мережі активно обговорюють побиття журналіста. Так, Масі Найєм вважає, що поліція не зможе знайти нападників, оскільки все це – розправа із активними громадянами.

"Сьогодні в Херсоні був побитий журналіст Сергій Нікітенко. Така людина нині – рідкість. Людина, яка все ще говорить правду в місті, де клани регіоналів і колишньої міліції дуже не люблять незгодних. Це – не політика, це – неоголошена війна проти активних громадян", – написав Найєм.

Зазначимо, що Сергій Нікітенко – журналіст видання "Мост" та активіст руху "Чесно".

Нагадаємо, цьогоріч Україна зайняла 101 місце серед 180 країн у рейтингу правозахисної організації "Репортери без кордонів". Цей рейтинг відображає ситуацію зі свободою слова у світі.