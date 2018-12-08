У Хмельницькому хулігани пошкодили меморіал героїв Небесної сотні та воїнів АТО: обурливі фото

У Хмельницькому зловмисники в ніч з 7 на 8 грудня на майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО.

Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

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Так, вандали порізали знімки українських героїв та розвалили один зі стендів.

Повідомлення про акт вандалізму надійшло до поліції близько шостої години ранку від небайдужого перехожого,

– розповідають правоохоронців.

Наразі слідчі та криміналісти проводять обстеження місця злочину.



Пошкоджений вандалами меморіал

За фактом цього інциденту вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років.



Пошкоджений вандалами меморіал

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці спалахнув скандал через назву вина. Так, презентований на одному із міських фестивалів алкогольний напій, назвали "Небесна сотня".