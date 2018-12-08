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      У Хмельницькому хулігани пошкодили меморіал героїв Небесної сотні та воїнів АТО: обурливі фото

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      У Хмельницькому вандали пошкодили меморіал героїв Небесної сотні та воїнів АТО
      У Хмельницькому вандали пошкодили меморіал героїв Небесної сотні та воїнів АТО / прес-служба Нацполіції Хмельницького

      У Хмельницькому зловмисники в ніч з 7 на 8 грудня на майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції регіону.

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      Так, вандали порізали знімки українських героїв та розвалили один зі стендів.

      Повідомлення про акт вандалізму надійшло до поліції близько шостої години ранку від небайдужого перехожого,
      – розповідають правоохоронців.

      Наразі слідчі та криміналісти проводять обстеження місця злочину.

      хулігани вандали небесна сотня герої меморіал Хмельницький
      Пошкоджений вандалами меморіал

      За фактом цього інциденту вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років. 

      хулігани меморіал стенд герої Небесна сотня Хмельницький
      Пошкоджений вандалами меморіал

      Нагадаємо, нещодавно у Вінниці спалахнув скандал через назву вина. Так, презентований на одному із міських фестивалів алкогольний напій, назвали "Небесна сотня".

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Хмельницького Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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