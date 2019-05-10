У Хмельницькому обговорювали перспективи розвитку швейної галузі у співпраці із ЄБРР та ЄС

На Міжнародному форумі "Швейна галузь: перезавантаження" у Хмельницькому представники бізнесу та експерти галузі обговорювали перспективи розвитку швейного сектору, особливості ціноутворення та проблематику виробництва одягу при виході на експорт.

Захід організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу м.Хмельницький, основаного в рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР, для надання інформації бізнесу про існуючи для нього можливості на ринку, а також сприяти його сталому розвитку.

Основна зараз проблема – навчитися домовлятися між собою, тобто – якщо бізнес замість конкуренції і демпінгу на ринку навчиться консолідовано вирішувати свої проблеми, домовлятися про ринки, про якість, про стандарти, про менеджмент, про рядовий персонал – тих самих швей, – та спільнота й отримає преференції на 2020 рік,

– сказав керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницький Олег Демчук.

Підприємствам, які готові розвиватись та зростати Європейський банк реконструкції та розвитку, в рамках ініціативи ЄС EU4Business, надає фінансову , консультативну та інформаційну підтримку.

Банк надає підприємствам ґранти, які частково відшкодовують оплату фахівців-консультантів, яких їм варто запросити в свій бізнес, щоб зробити його більш конкурентним,

– пояснила представник Європейського банку реконструкції та розвитку Наталя Бандера.

Малий та середній бізнес дуже часто не має достатньої інформації про розширення можливостей доступу до кредитування, нових ринків, підвищення кваліфікації для працівників тощо. Для того, щоб не було таких прогалин в рамках програми EU4Business Європейського Союзу за підтримки ЄБРР основана мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) в 15 регіонах країни під єдиним брендом. Завдяки фірмовому брендуванню їх легко знайти. Центри інформаційної підтримки бізнесу активно ведуть діяльність, спрямовану на поліпшення поінформованості бізнесу про можливості, що існують для малого та середнього підприємництва на ринку. Власне, центри проводять тренінги для бізнесу, секторальні заходи в регіонах, форуми, семінари, конференції з різних тематик, які цікавлять підприємців у цих регіонах.

Швейна галузь для Хмельницького – є однією із пріоритетних. Адже у цій сфері задіяно 30 тисяч жителів міста.

Хмельницька легка промисловість представлена не тільки на Хмельниччині, вона представлена по всій державі, вона сьогодні представлена навіть за кордонами – вона вже є брендом. Цей бренд треба просто підсилювати, розвивати, шукати нові технології і нові рішення для того, щоби ми рухалися вперед більш динамічно,

– зазначив голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий.

ЄС та ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business підтримують розвиток малого та середнього підприємництва у регіонах. Розвиток кластерних ініціатив у швейній галузі Хмельницького та Львова є одним із напрямків такої співпраці. Ця діяльність сприяє збільшенню кількості робочих місць, підвищенню загального рівня кваліфікації співробітників, зростанню виробничих потужностей.