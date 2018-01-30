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У Хмельницькому підпалили російський "Сбербанк"

00:34, сьогодні 768 Читать новость на русском
У Хмельницькому підпалили
У Хмельницькому підпалили "Сбербанк" / Ілюстративне фото

У вівторок увечері, 30 січня, у центрі Хмельницького на вулиці Подільській невідомі підпалили філію "Сбербанку Росії". Очевидці заявили, що невідомі намагалися підпилити двері приміщення.

Про це повідомляє Депо.

За словами рятувальників, професійна допомога пожежників навіть не знадобилася, адже вогонь вдалося загасити підручними засобами.

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"Невідома особа кинула щось схоже на запалювальну суміш. У приміщенні на той момент перебував один працівник, напевно, охоронець. Він і загасив вогонь", – розповіли надзвичайники.

Наразі у поліції з'ясовують обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Підпал
Підпал "Сбербанку" у Хмельницькому

Теги: Новини України Хмельницький Пожежа ДСНС Банки
Джерело: 24 Канал
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