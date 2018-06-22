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Телеканал новин 24 Новини Медицина

У Хмельницькому різко підскочила кількість хворих на сальмонельоз

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У Хмельницькому зросла кількість випадків захворювання на сальмонельоз
У Хмельницькому зросла кількість випадків захворювання на сальмонельоз / 24 Канал

За 5 місяців 2018 року у місті Хмельницькому зафіксовано майже втричі більше випадків захворювання на сальмонельоз, ніж за аналогічний період 2017 року.

За даними лабораторного центру МОЗ України у Хмельницькій області, з початку року у Хмельницькому зареєстровано 28 випадків сальмонельозу.

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Для порівняння, за аналогічний період 2017 року було зафіксовано всього 11 випадків захворювання.

Цьогоріч захворюваність на сальмонельоз реєструвалась як серед дорослих (13 випадків), так і серед дітей (15 випадків). З-поміж дітей хворіли навіть немовлята віком до 1 року – таких було зафіксовано – 3 випадки.

Медики нагадують, на найчастіше на сальмонельоз хворіють через зіпсуті чи неякісно приготовані продукти харчування. Зокрема, йдеться про яйця та яйцепродукти, куряче м’ясо та молочні продукти.

Що таке сальмонельоз? Це гостре інфекційне захворювання, що уражує шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Воно викликається сальмонелами – бактеріями, які знаходяться на внутрішній поверхні неякісних яєць. Через пташиний послід на шкаралупі інфекція може проникнути всередину яйця.

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Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Лікування Інфекція Медицина
Джерело: 24 Канал
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