У Хмельницькому школярки побили однолітку та виклали відео у мережу

У Хмельницькому школярки побили свою ровесницю заради здобуття авторитету. Прояв своєї зверхності та жорстокості зняли на відео та виклали у соцмережу.

Учениці 7 та 8 класів з різних шкіл на публіку і по черзі давали ляпаси дівчині.

Остання не захищалася. Більше того, за школярку ніхто не вступився. Поліція вже встановила всіх учасниць підліткової "розправи". З дівчатами спілкуються правоохоронці.

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Дівчина, яку били на відео навчається у 8 класі ліцею №15, їй 14 років.

Зі слів однокласників дівчинки вдалося з’ясувати, що все почалося із словесної перепалки. Дівчата спілкувалися між собою у позаурочний час та листувалися у соцмережах. В результаті виник конфлікт і дівчата з школи №28 приїхали з’ясовувати стосунки до нас. Це було після уроків, за територією школи на будівництві,

– розповіла директор ліцею №15 Кіящук Алла у коментарі виданню "Всім".

Дівчата, які над нею знущаються на відео, із НВО №28 та навчаються у 7 класі.

Дивіться відео побиття, яке опублікували у мережі:



У Хмельницькому це вже не перший прояв булінгу. Тиждень тому у місцевому суді взялися за розгляд справи про цькування однокласниці учнем п'ятого класу однієї із хмельницьких шкіл. Тож матері доведеться відповідати за правопорушення, вчинене її сином. Хлопець лаявся, бив однокласницю її книжкою та м'ячем.

На Київщині у лютому суд виніс перший вирок за булінг за новим законом, який запрацював від початку року. Тоді батьків розбишаки оштрафували на понад тисячу гривень.

Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

Для групи осіб, які знущаються з інших, і для порушника, який займається цькуванням неодноразово впродовж року, покарання будуть жорсткішими – штраф у 1700-3400 гривень або громадські роботи на термін 40-60 годин. Таке покарання визначено для підлітків віком 14-16 років, які займаються булінгом, однак накладатимуть його на батьків чи опікунів.

Що таке булінг?Це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.



Булінг в українських школах