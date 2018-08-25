У Хмельницькому спалахнув речовий ринок: фото
25 серпня близько сьомої ранку на Хмельницькому речовому ринку "Дарсон" спалахнуло декілька рядів кіосків. За словами очевидців, вщент вигоріли 4 – 5 кіосків.
Про це жителі міста пишуть у Facebook.
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Хмельницький. Ранок 25 серпня. Пожежа на речовому ринку "Дарсон". Вигоріло 4 – 5 кіосків,
– зазначає один із користувачів у соцмережі.
Своєю чергою, рятувальники інформують, що пожежу вдалося локалізувати о 7:25 та ліквідувати о 7:30, загальна площа займання становила 80 метрів квадратних.
"Внаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає", – додають у ДСНС.
Наразі ймовірна причина займання та збитки встановлюються.
Джерело: 24 канал
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