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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Хмельницькому спалахнув речовий ринок: фото

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У Хмельницькому загорівся ринок: декілька яток згоріло вщент
У Хмельницькому загорівся ринок: декілька яток згоріло вщент / фото з соцмереж

25 серпня близько сьомої ранку на Хмельницькому речовому ринку "Дарсон" спалахнуло декілька рядів кіосків. За словами очевидців, вщент вигоріли 4 – 5 кіосків.

Про це жителі міста пишуть у Facebook.

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Хмельницький. Ранок 25 серпня. Пожежа на речовому ринку "Дарсон". Вигоріло 4 – 5 кіосків,
– зазначає один із користувачів у соцмережі.

Своєю чергою, рятувальники інформують, що пожежу вдалося локалізувати о 7:25 та ліквідувати о 7:30, загальна площа займання становила 80 метрів квадратних.

"Внаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає", – додають у ДСНС.

Наразі ймовірна причина займання та збитки встановлюються.

 

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Хмельницького
Джерело: 24 канал
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