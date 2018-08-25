У Хмельницькому спалахнув речовий ринок: фото

25 серпня близько сьомої ранку на Хмельницькому речовому ринку "Дарсон" спалахнуло декілька рядів кіосків. За словами очевидців, вщент вигоріли 4 – 5 кіосків.

Про це жителі міста пишуть у Facebook.

Читайте також: Пожежа на "Новій пошті" у Мукачево: у компанії прокоментували інцидент

Хмельницький. Ранок 25 серпня. Пожежа на речовому ринку "Дарсон". Вигоріло 4 – 5 кіосків,

– зазначає один із користувачів у соцмережі.

Своєю чергою, рятувальники інформують, що пожежу вдалося локалізувати о 7:25 та ліквідувати о 7:30, загальна площа займання становила 80 метрів квадратних.

"Внаслідок пожежі вигоріло 2 та пошкоджено ще 4 торгівельних кіоска, постраждалих та загиблих немає", – додають у ДСНС.

Наразі ймовірна причина займання та збитки встановлюються.