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      У хокеїстів "Динамо" з’явилася цікава традиція після матчу: фото

      61 Читать новость на русском
      У хокеїстів "Динамо" з’явилася цікава традиція після матчу: фото

      Хокеїсти МХК "Динамо" (Харків) започаткували нову веселу традицію у клубі. Тепер гравець, який виявиться найкращим у матчі, буде фотографуватися у костюмі пірата.

      Традицію розпочали після того, як в суботу, 22 грудня, команда обіграла білоцерківський "Білий Барс". Переможну шайбу закинув нападник Ігор Худяков. Саме він став першим, хто сфотографувався у новому образі.

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      "Були на виїзній грі, по дорозі назад наш капітан Вова купив в магазині піратські капелюх та меч. Сказав що за підсумками матчу в ній буде фотографуватися кращий гравець матчу. Так і з'явилася ця традиція. Це відмінно підходить для розрядки обстановки та просто для веселощів. Думаю, що уболівальникам буде до душі така традиція", – розповів Ігор Худяков.

      Ігор Худяков в образі пірата (фото: МХК "Динамо")

      Теги: Спорт МХК "Динамо" Хокей
      Джерело: 24 Канал
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