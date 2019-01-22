У храмі УПЦ МП на Вінниччині стався скандал: священик вигнав дочку бійця ЗСУ – відео

У місті Бершадь на Вінниччині священик Московського патріархату не дозволив дочці українського військового стати хресною матір'ю для новонародженої дитини. Він вигнав дівчину з храму через те, що вона молилась українською мовою та була хрещена в Українській греко-католицькій церкві.

Відповідне відео опублікувала Оксана Лебідь у Facebook.

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Бершадські хами Московського патріархату вигнали з храму дівчину за те, що вона віруюча Української греко-калицької церкви і символ віри (запрошена бути хресною на таїнстві хрещення) говорила українською мовою! Ганьба прислужникам Москви,

– написала вона.

Скандальний інцидент трапився 19 січня, на Водохреща. Священик, почувши, що дівчина молиться українською та хрестилась в УГКЦ, заявив, що вона не може перебувати у цьому храмі.

За неї заступився батько, який є військовим ЗСУ. Чоловік стверджував, що його доньку свого часу хрестили в тому ж храмі.

Під час суперечки, яка зав'язалась між присутніми у храмі, боєць підкреслив, що священик служить не Богу, а Росії.

"Ви не говорите від Бога, ви служите Кирилу і Московії. Ви не служите українському народу і таким як я (українським військовим, – 24 калал), що ми вас захищали", – наголосив чоловік.

Окрім того, священик закликав військового і його доньку вийти з храму, бо їм "не можна там перебувати".