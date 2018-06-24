19:52
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Індії фанат Мессі наклав на себе руки після поразки збірної Аргентини на ЧС-2018

172 Читать новость на русском
У Індії фанат Мессі наклав на себе руки після поразки збірної Аргентини на ЧС-2018
У Індії фанат Мессі наклав на себе руки після поразки збірної Аргентини на ЧС-2018 / dyvys.info

У неділю, 24 червня, виловили з річки тіло 30-річного шанувальника аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Відомо, що фанат Аргентини Діну Алекс зник ще в п'ятницю після перегляду матчу між збірними Аргентини і Хорватії на ЧС-2018.

Про це повідомив сайт The Times of India.

Читайте також: "Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті

Як повідомили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли у річці о 08:30 ранку.

У квартирі загиблого знайшли передсмертну записку, в якій йдеться, що "у світі немає більше нічого, що він хотів би побачити", і відповідальності за його смерть ніхто не несе,
– повідомили працівники поліції.

За словами родичів загиблого, він був замкненою людиною і мав дуже мало друзів. Тим не менш, Діну був футбольним уболівальником і дуже палким фанатом Мессі. Відомо, що перед грою Діну, який працював бухгалтером у місті Коттаям, заявив колегам, що Аргентина подолає Хорватію.

Нагадаємо, 21 червня збірна Аргентини сенсаційно програла Хорватії. Матч завершився з рахунком 0:3. Таким чином, у збірної Хорватії 6 очок, в той час як у Аргентини лише 1 очко. Команда знаходиться на грані вильоту з числа претендентів на Кубок світу вже після групового етапу.

Теги: Самогубство Чемпіонат світу з футболу - 2018 Аргентина Індія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
сьогодні, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 2979
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сьогодні, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 963
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
4278
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 4007
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1535
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук