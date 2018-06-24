У Індії фанат Мессі наклав на себе руки після поразки збірної Аргентини на ЧС-2018

У неділю, 24 червня, виловили з річки тіло 30-річного шанувальника аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Відомо, що фанат Аргентини Діну Алекс зник ще в п'ятницю після перегляду матчу між збірними Аргентини і Хорватії на ЧС-2018.

Про це повідомив сайт The Times of India.

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Як повідомили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли у річці о 08:30 ранку.

У квартирі загиблого знайшли передсмертну записку, в якій йдеться, що "у світі немає більше нічого, що він хотів би побачити", і відповідальності за його смерть ніхто не несе,

– повідомили працівники поліції.

За словами родичів загиблого, він був замкненою людиною і мав дуже мало друзів. Тим не менш, Діну був футбольним уболівальником і дуже палким фанатом Мессі. Відомо, що перед грою Діну, який працював бухгалтером у місті Коттаям, заявив колегам, що Аргентина подолає Хорватію.

Нагадаємо, 21 червня збірна Аргентини сенсаційно програла Хорватії. Матч завершився з рахунком 0:3. Таким чином, у збірної Хорватії 6 очок, в той час як у Аргентини лише 1 очко. Команда знаходиться на грані вильоту з числа претендентів на Кубок світу вже після групового етапу.