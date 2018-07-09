У Ірані гімнастку заарештували за пост в Instagram

Відео танцю у власній спальні виклала на своїй сторінці в Instagram 18-річна іранська гімнастка Маеде Ходжабір. Оскільки танцювала дівчина з непокритою головою, іранська поліція заарештувала її та звинуватила у порушенні моральних норм.

Про це повідомила Independent.

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У Ірані діє жорстка цензура, у тому числі мережі інтернет. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram – усі ці сервіси зазнають періодичного блокування в країні. Також чинне у Ірані законодавство суворо забороняє жінкам з'являтись на публіці без хіджаба.



Тільки з закритим обличчям іранська жінка має право з'являтись у громадських місцях

Арештована пояснила, що танцями прагнула не висловити протест, а лише збільшити на своїй сторінці кількість підписників. Загалом дівчина викладала відео своїх танців у Іранському та Східному стилях раніше доволі часто, понад 300 разів. Це не виявилось аргументом для правоохоронних органів Ірану. Вони заявили, що планують закривати всі подібні сторінки у соціальних мережах.

За схожими звинуваченнями – у порушенні етичних норм – було заарештовано ще щонайменше троє осіб.

Проте мільйони іранців продовжують використовувати проксі-сервери та приватні мережі для доступу до заблокованих сайтів.



Маеде Ходжабір виклала в мережі відео, де танцює з непокритою головою

Нагадаємо, що влада Ірану оголосила про страту вісьмох членів терористичної організації "Ісламська держава", засуджених за причетність до нападу на парламент і мавзолей імама Хомейні в 2017 році.