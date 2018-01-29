У Італії обирають найкращу обкладинку Playboy у 2017 році: серед фаворитів фото з українкою
03:38, сьогодні 1381 Читать новость на русском
Уродженка Луганська Валерія Радкевич з'явилася на обкладинці випуску Playboy в Італія у березні 2017 року. Тепер ця обкладинка може стати найкращою в країні.
На офіційному сайті італійського Playboy триває голосування за найкращу обкладинку журналу у 2017 році. Серед претендентів – березневий випуск, який прикрасила українка Валерія Радкевич. Вона – одна із фавориток голосування. 7
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Варто додати, що Валерія Радкевич – не єдина українка, хто знімалася для Playboy. Хто ще – читайте за посиланням.
Джерело: 24 Канал
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