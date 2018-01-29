08:53
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Італії обирають найкращу обкладинку Playboy у 2017 році: серед фаворитів фото з українкою

03:38, сьогодні 1381 Читать новость на русском
Валерія Радкевич на обкладинці Playboy
Валерія Радкевич на обкладинці Playboy / Радіо Свобода

Уродженка Луганська Валерія Радкевич з'явилася на обкладинці випуску Playboy в Італія у березні 2017 року. Тепер ця обкладинка може стати найкращою в країні.

На офіційному сайті італійського Playboy триває голосування за найкращу обкладинку журналу у 2017 році. Серед претендентів – березневий випуск, який прикрасила українка Валерія Радкевич. Вона – одна із фавориток голосування. 7

Читайте також: Вони не беруть людей з вулиці: як луганчанка потрапила в італійський Playboy

Варто додати, що Валерія Радкевич – не єдина українка, хто знімалася для Playboy. Хто ще – читайте за посиланням.

Теги: LifeStyle Playboy
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": как быстро в "республике" враги превращаются в "героев"
Ольга Черненко 17
Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
28 січня, 23:00 Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
Дмитро Гнап 971
Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
28 січня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
Блог Медіа 1010
Найсмішніші меми тижня: скандальна
28 січня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: скандальна "Смерть Сталіна" та локшина від російської пропаганди
689
Раскол в кремлевской
28 січня, 19:05 Раскол в кремлевской "элите": что выберут олигархи – Путина или деньги?
Slava Rabinovich 4568
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук