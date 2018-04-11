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У Кабміні запропонували саджати виборців, які беруть "хабар" від кандидатів

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У Кабміні хочуть посилити відповідальність за фальсифікацію під час виборів
У Кабміні хочуть посилити відповідальність за фальсифікацію під час виборів / 24 канал

Виборці, які беруть "подачки" від кандидатів, можуть сісти до в'язниці на 2 роки, а ініціаторам підкупу виборців світить 6 років за гратами. Відповідні пропозиції напрацював Кабмін.

Про це інформує Урядовий портал.

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Практика фальшування результатів виборів або скупки голосів в Україні має відійти у минуле, а за такі дії потрібно встановлювати жорстку відповідальність. В Україні має бути чітке розуміння: ті, хто намагатимуться фальшувати, скуповувати голоси, будуть нести відповідальність,
– зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив перед Урядом проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства". Його у МВС розробляли разом із громадською мережею "Опора". Згідно із законопроектом, у Кабміні пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів.

Зокрема, за незаконне використання, вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем, а також отримання виборцем неправомірної вигоди, пов’язаної із реалізацією активного чи пасивного виборчого права пропонують позбавляти волі терміном до 2 років.

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документації пропонують позбавляти волі на термін до 6 років.

Прем'єр-міністр України зазначив, що цей законопроект вже передають до Верховної Ради, і він може бути ухвалений вже у найближчій перспективі.

Важливість ініціативи, на думку глави уряду, беззаперечна, адже 2019 рік – рік президентських та парламентських виборів.

Нагадаємо, нещодавно депутати ухвалили закон про національну безпеку. Проте деякі сторінки законопроекту залишилися порожніми для того, щоб депутати пізніше змогли внести туди свої правки.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Володимир Гройсман Арсен Аваков Законопроект
Джерело: 24 Канал
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