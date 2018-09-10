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У Кабміні хочуть продати ПАТ "Центренерго" до 1 грудня

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ПАТ "Центренерго"
ПАТ "Центренерго" / spfu.gov.ua

У Кабінеті Міністрів України планують провести аукціон з продажу ПАТ "Центренерго" до 1 грудня 2018.

Про це повідомило джерело в Кабміні.

За його даними, в уряді форсують питання приватизації ПАТ "Центренерго" і вже в.о. голови Фонду держмайна Віталію Трубарову поставлена ​​задача провести аукціон до 1 грудня 2018.

"Такий поспіх обумовлена ​​тим, що існує домовленість, згідно з якою покупцем стане Андрій Фаворов (колишній топ менеджер ДТЕК, власник компанії ЕРУ, брав участь в конкурсі з відбору керівника ПАТ "Центренерго")", відзначило джерело.

За даними джерела, Андрій Фаворов готовий заплатити за державний пакет акцій ПАТ "Центренерго" 120 млн доларів США, при цьому відповідно до незалежної оцінки, яка відрецензована і затверджена Фондом держмайна, стартова вартість ПАТ "Центренерго" становить 220 млн доларів США.

"На даним момент, згідно домовленостей Фонду держмайна і Кабміну, чиновники шукають спосіб зниження ціни до 120 млн доларів США", відзначило джерело в Кабміні.

Теги: Кабінет Міністрів України Фінанси
Джерело: 24 Канал
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