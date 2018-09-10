У Кабміні хочуть продати ПАТ "Центренерго" до 1 грудня

У Кабінеті Міністрів України планують провести аукціон з продажу ПАТ "Центренерго" до 1 грудня 2018.

Про це повідомило джерело в Кабміні.

За його даними, в уряді форсують питання приватизації ПАТ "Центренерго" і вже в.о. голови Фонду держмайна Віталію Трубарову поставлена ​​задача провести аукціон до 1 грудня 2018.

"Такий поспіх обумовлена ​​тим, що існує домовленість, згідно з якою покупцем стане Андрій Фаворов (колишній топ менеджер ДТЕК, власник компанії ЕРУ, брав участь в конкурсі з відбору керівника ПАТ "Центренерго")", – відзначило джерело.

За даними джерела, Андрій Фаворов готовий заплатити за державний пакет акцій ПАТ "Центренерго" 120 млн доларів США, при цьому відповідно до незалежної оцінки, яка відрецензована і затверджена Фондом держмайна, стартова вартість ПАТ "Центренерго" становить 220 млн доларів США.

"На даним момент, згідно домовленостей Фонду держмайна і Кабміну, чиновники шукають спосіб зниження ціни до 120 млн доларів США", – відзначило джерело в Кабміні.