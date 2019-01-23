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      У Кабміні наполягають, щоб Порошенко ветував продовження мораторію на продаж землі

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      Мінекономрозвитку радить Порошенкові накласти вето на продовження мораторію на продаж землі
      Мінекономрозвитку радить Порошенкові накласти вето на продовження мораторію на продаж землі / Getty images

      Міністерство економічного розвитку та торгівлі пропонує Президентові накласти вето на закон про продовження мораторію на продаж землі.

      Відповідний висновок Мінеконорозвитку підписав перший віце-прем'єр Степан Кубів, інформує прес-служба відомства.

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      У Міністерстві нагадують, що згідно зі статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а право приватної власності, зокрема на земельні ділянки, є непорушним.

      Ще травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

      За оцінками Світового банку, коли в Україні запрацює ринок землі, це створить можливості для зростання ВВП щороку на додаткових 0,6-1,6%, сприятиме розвитку сільськогосподарського сектору і щороку дозволить залучати приблизно 1,5 мільярда доларів додаткових інвестицій.

      За підрахунками Мінекономрозвитку, відсутність ринку землі в Україні погіршує добробут майже 7 мільйонів українців, які на сьогодні є власниками земельних паїв. За оренду ділянок, вони отримують у 5 разів меншу плату у порівнянні з власниками паїв у сусідніх країнах.

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      Наприклад, у Польщі чи Болгарії оренда гектара землі на рік коштує приблизно 250 доларів, натомість в Україні ця сума коливається в межах 50 доларів США.

      У Мінекономрозвитку наводять ще кілька переконливих аргументів, чому Порошенкові слід накласти вето на продовження мораторію на продаж землі в Україні.

      Нагадаємо, 20 грудня 2018-го Верховна Рада проголосувала за продовження заборони на продаж землі в Україні до 2020 року.

      Одразу після цього голосування у Раді була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

      Цю постанову разом зі ще двома про скасування мораторію нардепи спромоглись розглянути лише 17-го січня, проте жодна із них не набрала необхідної кількості голосів.

      Таким чином зникли юридичні обмеження, аби спікер та президент змогли підписати закон про продовження мораторію.

      Мораторій на продаж землі в Україні фактично не діяв з 1 по 17 січня. Попередній мораторій, за який нардепи проголосували у грудні 2017-го, діяв до 1 січня 2019-го.

      Що зараз із ринком землі в Україні?Продовження мораторію на продаж земель сільськогосопдарського призначення в Україні передбачає, що  власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Законодавство Вето Міністерство економічного розвитку і торгівлі Оренда землі Ринок землі Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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