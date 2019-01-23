У Кабміні наполягають, щоб Порошенко ветував продовження мораторію на продаж землі
Міністерство економічного розвитку та торгівлі пропонує Президентові накласти вето на закон про продовження мораторію на продаж землі.
Відповідний висновок Мінеконорозвитку підписав перший віце-прем'єр Степан Кубів, інформує прес-служба відомства.
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У Міністерстві нагадують, що згідно зі статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а право приватної власності, зокрема на земельні ділянки, є непорушним.
Ще травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
За оцінками Світового банку, коли в Україні запрацює ринок землі, це створить можливості для зростання ВВП щороку на додаткових 0,6-1,6%, сприятиме розвитку сільськогосподарського сектору і щороку дозволить залучати приблизно 1,5 мільярда доларів додаткових інвестицій.
За підрахунками Мінекономрозвитку, відсутність ринку землі в Україні погіршує добробут майже 7 мільйонів українців, які на сьогодні є власниками земельних паїв. За оренду ділянок, вони отримують у 5 разів меншу плату у порівнянні з власниками паїв у сусідніх країнах.
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Наприклад, у Польщі чи Болгарії оренда гектара землі на рік коштує приблизно 250 доларів, натомість в Україні ця сума коливається в межах 50 доларів США.
У Мінекономрозвитку наводять ще кілька переконливих аргументів, чому Порошенкові слід накласти вето на продовження мораторію на продаж землі в Україні.
Нагадаємо, 20 грудня 2018-го Верховна Рада проголосувала за продовження заборони на продаж землі в Україні до 2020 року.
Одразу після цього голосування у Раді була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.
Цю постанову разом зі ще двома про скасування мораторію нардепи спромоглись розглянути лише 17-го січня, проте жодна із них не набрала необхідної кількості голосів.
Таким чином зникли юридичні обмеження, аби спікер та президент змогли підписати закон про продовження мораторію.
Мораторій на продаж землі в Україні фактично не діяв з 1 по 17 січня. Попередній мораторій, за який нардепи проголосували у грудні 2017-го, діяв до 1 січня 2019-го.
Що зараз із ринком землі в Україні?Продовження мораторію на продаж земель сільськогосопдарського призначення в Україні передбачає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.
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