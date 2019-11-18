У Кабміні обіцяють держпідтримку фермерам після запровадження ринку землі

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів про кроки на підтримку землевласників, які уряд запроваджуватиме разом з запуском ринку землі. Їх метою буде спрощення доступу до кредитів на придбання землі.

Перегляд вартості та доступності кредитів є пріоритетним кроком для запровадження вільного ринку землі, розповів Тимофій Милованов у своєму фейсбуці.

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Для цього Кабінет Міністрів України пропонує наступні кроки:

Здешевлення кредитів для фермерів :

кредитна ставка для сільськогосподарських товаровиробників у гривні становитиме 3%-5%;

: кредитна ставка для сільськогосподарських товаровиробників у гривні становитиме 3%-5%; Часткові гарантії за кредитами на купівлю землі ;

на підтримку виробників сільськогосподарських товарів у цьому напрямку у державному бюджеті закладено 240 мільйонів гривень;

; на підтримку виробників сільськогосподарських товарів у цьому напрямку у державному бюджеті закладено 240 мільйонів гривень; Фермери зможуть використовувати одразу кілька механізмів підтримки:

сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримувати підтримку за одним з цих механізмів або за обома одночасно.

Загалом на державну підтримку фермерів у бюджеті на 2020 рік передбачено 4 мільярди гривень.

Пріоритетом для запровадження вільного обігу земель в Україні є саме перегляд вартості та доступності кредитів. Особливо це стосується малих виробників, які не мають чіткої фінансової звітності, а тому кредитний ресурс для них є або дуже дорогим, або взагалі недоступним,

– резюмував Тимофій Милованов.

Що відомо про запровадження ринку землі в Україні?Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким з 1 жовтня 2019 року можна буде купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Згідно з документом, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі.



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