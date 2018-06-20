У Кабміні розповіли, коли і наскільки зросте мінімальна пенсія

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено одразу два поступових підвищення мінімальної пенсії, перше з яких відбудеться 1 липня.

Про це повідомляє прес-служба уряду з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.

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"З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців", – заявив він.

За словами Розенка, до кінця року мінімальна пенсія зросте до майже 1500 гривень.

"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", – наголосив Павло Розенко.