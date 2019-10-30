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      У Кабміні розповіли, як планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю

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      Як планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю
      Як планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю / ckp.in.ua

      Уряд планує запустити проєкт, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими". Зараз до 50% алкоголю і 10% сигарет знаходяться в тіні.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що наразі є така проблема, як тіньовий обіг підакцизних товарів, пише "Економічна правда".

      До теми: Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі у Києві

      Є такий поліграфкомбінат "Україна" – це підприємство випускає акцизні марки. За останні кілька років кількість замовлених марок зменшилася в два рази,
      – додав міністр.

      Дубілет каже, що це аж ніяк не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити. Все через те, що значна частина продукції "переїхала" в тінь з різних причин.

      Міністр зазначив, що є непрямі ознаки, за якими оцінюють реальний ВВП, незалежно від податкових надходжень. Дубілет запевнив: якщо порівняти реальний обіг і той, який відображений у податковій, то ця різниця досягає мільярдів гривень.

      Якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе в бюджет додатково 5-10 мільярдів гривень на рік,
      – сказав він.

      За словами Дубілета, ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де.

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      Що пропонують в уряді?

      В уряді запустили проєкт, у рамках якого різними методами спробують знову зробити цей ринок "білим". Він передбачає:

      • оновлення акцизної марки, щоб її було складніше підробити;
      • налагодження роботи з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконної продукцією.
      • реалізація концепції track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі відстежити з моменту виробництва до моменту продажу.

      До речі, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового. Що він передбачає – читайте тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Алкогольний ринок Алкоголь Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Законодавство
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