У Кабміні розповіли, як планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю

Уряд планує запустити проєкт, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими". Зараз до 50% алкоголю і 10% сигарет знаходяться в тіні.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що наразі є така проблема, як тіньовий обіг підакцизних товарів, пише "Економічна правда".

До теми: Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі у Києві

Є такий поліграфкомбінат "Україна" – це підприємство випускає акцизні марки. За останні кілька років кількість замовлених марок зменшилася в два рази,

– додав міністр.

Дубілет каже, що це аж ніяк не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити. Все через те, що значна частина продукції "переїхала" в тінь з різних причин.

Міністр зазначив, що є непрямі ознаки, за якими оцінюють реальний ВВП, незалежно від податкових надходжень. Дубілет запевнив: якщо порівняти реальний обіг і той, який відображений у податковій, то ця різниця досягає мільярдів гривень.

Якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе в бюджет додатково 5-10 мільярдів гривень на рік,

– сказав він.

За словами Дубілета, ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де.

Читайте також: Назвали найбільш нетверезу націю Європи

Що пропонують в уряді?

В уряді запустили проєкт, у рамках якого різними методами спробують знову зробити цей ринок "білим". Він передбачає:

оновлення акцизної марки, щоб її було складніше підробити;

налагодження роботи з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконної продукцією.

реалізація концепції track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі відстежити з моменту виробництва до моменту продажу.

До речі, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового. Що він передбачає – читайте тут.