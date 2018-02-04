У Кабміні відреагували на напад на Угорське культурне товариство в Ужгороді

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко вважає, що невідомі, які кинули "коктейль Молотова" у приміщення громадської організації "Товариство угорської культури Закарпаття", мають прямий стосунок до Кремля.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, є пряма зацікавленість Кремля розсварити Україну із усіма сусідами.

"Наші ускладнення на польському та угорському напрямку є вигідними понад усе Росії та значною мірою нею і режисуються. Тому пляшку із "коктейлем Молотова" сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука", – наголосив політик.

Є пряма зацікавленість Кремля розсварити нас із усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямку вигідні понад усе Росії та значною мірою нею і режисуються. Тому пляшку із «коктейлем молотова» сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. ОДНОЗНАЧНО! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 4, 2018

Крім того, інцидент прокоментував мер Ужгорода Богдан Андріїв, який також побачив провокацію у таких діях.

"Закликаю правоохоронців прикласти всіх зусиль для пошуку та встановлення осіб, причетних до цієї події. Від себе особисто додам. Декому дуже хочеться розхитати ситуацію у нашому багатонаціональному та мультикультурному Ужгороді. З усією відповідальністю заявляю – їм це не вдасться. Ужгород завжди був і лишатиметься прикладом толерантності, виваженості та єдності!", – зауважив він, передає сайт міста Ужгород.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство.