У Кабулі в спортклубі пролунали два потужні вибухи: фото 18+

Два вибухи пролунали у спортивному клубі в Кабулі, щонайменше 20 людей загинули, ще 70 отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

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Вибух стався приблизно о 6 вечора в клубі боротьби "Моалем". За інформацією перших повідомлень, смертник підірвав вибухівку стоячи серед спортсменів у спортивному клубі.



Вибух у спортзалі

Tolo News повідомляє, що через деякий час стався другий вибух, який вже був спрямований проти членів сил безпеки, які прибули на місце. Смертник підірвав себе серед поліцейських і представників місцевої влади біля будівлі спортивного клубу.

"Я був зовні, коли стався перший вибух, в результаті якого загинули понад 30 осіб, багато з них були борцями", – розповів директор борцівського клубу.