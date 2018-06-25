У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей: фото
У США лісові пожежі охопили Каліфорнію. Влада штату змушена евакуювати більш як три тисячі жителів одного з районів.
Адже вогонь загрожує житловим кварталам.
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Полум'я вже знищило 12 будівель, а загалом в зоні ризику – близько шести сотень будинків. Сотні пожежників намагаються локалізувати займання, але суха погода і сильний поривчастий вітер цьому заважають.
У соціальній мережі Twitter мешканці Каліфорнії публікують фото пожежі.
Дуже екстремальна пожежа спостерігається в цю годину. Прогнозується, що швидкість вітрів буде збільшуватися,
– йдеться в дописі користувача Мішеля.
Інформації про жертв і потерпілих поки немає. Що стало причиною загоряння – з'ясовують слідчі. Додамо, що нинішній рівень пожежної небезпеки в регіоні називають найвищим за останні роки.
Нагадаємо, що натомість у 14 районах Китаю люди потерпають від сильних дощів та спричинених ними повеней. В результаті негоди з небезпечних областей вже евакуйовано 1127 осіб, двоє людей загинуло, ще 540 потребують екстренної медичної допомоги.