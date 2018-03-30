У Каліфорнії каву прирівняли до сигарет

Верховний суд Каліфорнії виніс постанову, в якій говориться про те, що всі кав'ярні будуть зобов'язані попереджати клієнтів про канцерогенни, що міститься в кавовому напої, що в свою чергу провокує розвиток раку.

Позов проти десятків кавових компаній, включаючи Starbucks і Peets, був поданий некомерційною організацією CERT, яка займається інформуванням про токсичні речовини, повідомляє видання Washingtonpost.

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"В той час, як позивач запропонував докази того, що споживання кави збільшує ризики для вагітних, немовлят, дітей і дорослих, відповідачі не змогли довести, що вживання кави приносить користь здоров'ю людини", – коментує суддя.

Акриламід є відомим канцерогеном, який утворюється природним чином в процесі випічки або смаження деяких продуктів. Він утворюється також в кавових зернах під час смаження і під час заварювання.

Проте, експерти стверджують, що зв'язок між акриламидом і онкологічними захворюваннями дуже мізерний.

"Більшість досліджень, які проводили до нинішнього дня, не виявили підвищеного ризику розвитку раку у людей. Для деяких видів раку, таких як рак нирок, ендометрія і рак яєчників, результати були неоднозначними, але в даний час немає типів раку, які провокуються споживанням акриламіду", – йдеться в заяві Американського онкологічного товариства.