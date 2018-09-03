14:41
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Каліфорнії сталася стрілянина: багато поранених

593 Читать новость на русском
Стрілянина у Сан-Бернардіно
Стрілянина у Сан-Бернардіно / himalayankangaroo.com

У житловому комплексі в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія сталася стрілянина, в якій поранення дістали десятеро людей.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: У Канаді влаштували стрілянину в торговому центрі

Американський телеканал зазначає, троє поранених перебуває у  критичному стані, додали в місцевій поліції. Усі постраждалі – дорослі.

Наразі правоохоронці не затримали підозрюваного у нападі. Поліція передбачає, що це могла бути перестрілка. Ймовірно, вогонь відкрили з рушниці та гвинтівки. Жодної зброї на місці стрілянини не знайшли.

"Я можу вам сказати, що було кілька пострілів, але я не хочу гадати, скільки. У нас є кілька людей, яких ми доставили до відділку для слідчих дій, і ми сподіваємося, що вони дадуть нам якусь інформацію", – заявили у поліції.

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Літак із російськими туристами екстрено сів у Туреччині
 16 серпня , 15:47
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук