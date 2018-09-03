У Каліфорнії сталася стрілянина: багато поранених
У житловому комплексі в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія сталася стрілянина, в якій поранення дістали десятеро людей.
Про це повідомляє CNN.
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Американський телеканал зазначає, троє поранених перебуває у критичному стані, додали в місцевій поліції. Усі постраждалі – дорослі.
Наразі правоохоронці не затримали підозрюваного у нападі. Поліція передбачає, що це могла бути перестрілка. Ймовірно, вогонь відкрили з рушниці та гвинтівки. Жодної зброї на місці стрілянини не знайшли.
"Я можу вам сказати, що було кілька пострілів, але я не хочу гадати, скільки. У нас є кілька людей, яких ми доставили до відділку для слідчих дій, і ми сподіваємося, що вони дадуть нам якусь інформацію", – заявили у поліції.