У Каліфорнії засвітився океан: казкові кадри незвичайного явища

Поблизу міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, спостерігається незвичне природне явище – там ночами світиться океан.

Як пояснюють спеціалісти на порталі Scripps Oceanography, це відбувається внаслідок біолюмінесценції.

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Фітопланктон, який живе в океані, виділяє білок люциферин, а той, у свою чергу, випромінює світло.

A red tide offshore San Diego is bringing a spectacular display of #bioluminescence to beaches at night, as captured in this photo by John H. Moore. Scripps scientist Michael Latz said the red tide is due to massive numbers of dinoflagellates including Lingulodinium polyedra. pic.twitter.com/JnSlXGBuEs — Scripps Oceanography (@Scripps_Ocean) 8 травня 2018 р.

А прибережні води перетворилися в неоново-блакитні завдяки особливому виду морських тварин – ночесвіток.

У 40-кілометровій зоні навколо Сан-Дієго їхня чисельність зросла настільки, що світяться навіть хвилі під час прибою.

Місцеві жителі у соцмережах діляться захопливими фото цього незвичного природного явища.

New additions to this blog post about #Bioluminescence, including pictures and video from the ship, and from shore here in San Diego. https://t.co/Mf5ZBEYrRs This one of surfers near the @Scripps_Ocean pier was taken by Billy Lambert. pic.twitter.com/npl3m3cMnW — R/V Sally Ride (@RVSallyRide) 10 травня 2018 р.

Plankton is rising against Mr. Crabs and Sponge Bob and he brought the whole phytoplankton army with him! #bioluminescence #army pic.twitter.com/zugWVlswP1 — Fancy J London (@iamfancyjlondon) 10 травня 2018 р.