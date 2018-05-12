У Каліфорнії засвітився океан: казкові кадри незвичайного явища
Поблизу міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія, спостерігається незвичне природне явище – там ночами світиться океан.
Як пояснюють спеціалісти на порталі Scripps Oceanography, це відбувається внаслідок біолюмінесценції.
Дивіться також: Відомі українські митці зняли захопливий кліп до Дня Землі
Фітопланктон, який живе в океані, виділяє білок люциферин, а той, у свою чергу, випромінює світло.
А прибережні води перетворилися в неоново-блакитні завдяки особливому виду морських тварин – ночесвіток.
У 40-кілометровій зоні навколо Сан-Дієго їхня чисельність зросла настільки, що світяться навіть хвилі під час прибою.
Місцеві жителі у соцмережах діляться захопливими фото цього незвичного природного явища.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі