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      У Канаді анонсували "несподіванку" для Путіна у Чорному морі

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      Підводні човни НАТО можуть "несподівано" з'явитися в Чорному морі
      Підводні човни НАТО можуть "несподівано" з'явитися в Чорному морі / Ілюстративне фото

      Північноатлантичний альянс має посилити свою присутність в Чорному морі та відправити туди підводні човни. В іншому разі Росія поводитиметься все зухваліше.

      У НАТО повинні продовжувати посилення України, сказав депутат федерального парламенту Канади Джеймс Безан під час дискусії у межах Київського безпекового форуму, пише Укрінформ.

      Читайте також: Росія "пригрозила" війною через українські кораблі на Азові

      Так, альянс має проводити з Україною більше навчань.

      "Ми також повинні посилювати свою присутність і в Чорному морі. Ми навіть говоримо про підводні човни, які зараз є в Середземному морі, але можуть "несподівано" з'явитися і в Чорному морі. Якщо у нас є домовленості і конвенції про те, що ми повинні брати участь у певних зусиллях в Чорноморському басейні, то ми будемо це робити", – зазначив Безан.

      Політик наголосив, якщо цього не зробити, то "Путін намагатиметься все більше і більше просуватися по чужій території".

      Україна дійсно є тим щитом, що захищає західний світ від того, що насувається зі Сходу,
      – додав він.

      Зазначимо, НАТО готує пакет військових заходів у відповідь на агресію Росії в регіоні. Зокрема, там планують розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря.

      Як відреагував Захід на агресію Росії на Азові?

      Санкції запровадили ЄС, США, Канада та Автралія. До санкційних списків потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків. Окрім того, обмеження ввели проти низки компаній.

      Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі НАТО Україна – Росія Канада Чорне море
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