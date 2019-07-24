У Канаді через аварію загорілися два шкільні автобуси з дітьми: моторошні фото та відео
В Канаді зіткнулися два автобуси з дітьми, яких везли додому з літнього табору. В результаті ДТП автобуси загорілися. Відомо, що майже 70 постраждалих доправили до лікарні.
Перший автобус, в якому їхали діти, несподівано під час руху загальмував, а другий, який був позаду, в'їхав в нього. Через зіткнення сталося загоряння.
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Обидва транспорти згоріли вщент.
Аварія з автобусами в Канаді
"Ми були всередині, коли почули вибух. Тоді ми побачили дим та вибігли на вулицю. Виявилося, що це горіли два автобуси. Ми вибігли на вулицю, аби врятувати дітей", – сказав Маріос Кафруні, який працює в сусідньому автосалоні.
У салонах автобусів було близько 83 дітей віком від 5 до 12 років. З них постраждалих 69 учнів доставили до лікарні. Оскільки їх вчасно евакуювали, ніхто серйозно не постраждав. Окрім того, жоден з водіїв не був поранений.
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