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      У Канаді через аварію загорілися два шкільні автобуси з дітьми: моторошні фото та відео

      892 Читать новость на русском
      У Канаді зіштовхнулися та загорілися два шкільні автобуси з дітьми
      У Канаді зіштовхнулися та загорілися два шкільні автобуси з дітьми / thumbor.my.ua

      В Канаді зіткнулися два автобуси з дітьми, яких везли додому з літнього табору. В результаті ДТП автобуси загорілися. Відомо, що майже 70 постраждалих доправили до лікарні.

      Перший автобус, в якому їхали діти, несподівано під час руху загальмував, а другий, який був позаду, в'їхав в нього. Через зіткнення сталося загоряння.

      Важливо! Як надати першу домедичну допомогу постраждалим в аварії

      Обидва транспорти згоріли вщент.

      Аварія з автобусами в Канаді
      Аварія з автобусами в Канаді

      "Ми були всередині, коли почули вибух. Тоді ми побачили дим та вибігли на вулицю. Виявилося, що це горіли два автобуси. Ми вибігли на вулицю, аби врятувати дітей", – сказав Маріос Кафруні, який працює в сусідньому автосалоні.

      У салонах автобусів було близько 83 дітей віком від 5 до 12 років. З них постраждалих 69 учнів доставили до лікарні. Оскільки їх вчасно евакуювали, ніхто серйозно не постраждав. Окрім того, жоден з водіїв не був поранений.

      Автобуси після ліквідації вогню
      Автобуси після ліквідації вогню

      blog_ava
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      Теги: Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Канада Постраждалі Новини США
      Джерело: 24 канал
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