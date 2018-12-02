У Канаді хокеїсти знову зіграли у вишиванках: відео
Канадська юніорська команда Parkland Rangers з міста Дофін провела захід з назвою "Українська ніч".
У його рамках "рейнджери" зіграли у формі з вишиванками, прізвища на їх спинах було написано кирилицею, а на арені звучала українська музика.
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"Українська ніч" стала вже звичним і улюбленим заходом для гравців і хокейних уболівальників з міста Дофін. Вона користується популярністю, оскільки там проживає велика українська діаспора. Близько 40% населення цього міста має українське коріння і володіє українською мовою.
Нагадаємо, що у 2017 році команда "Дофін Кінгз", яка виступає в Молодіжній хокейній лізі (MJHL), провела українську ніч у вишиванках з червоним орнаментом.
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