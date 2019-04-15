У Канаді невідомий розстріляв парафіян у церкві: є загиблий

У Канаді чоловік відкрив вогонь по вірянах у церкві. В результаті одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення.

Видання CBC повідомило, що трагедія сталася в церкві святого Христа в містечку Селмон-Арм.

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За інформацією видання, 25-річний чоловік увійшов до церкви під час служби і відкрив вогонь по парафіянах. Зловмисника одразу ж затримали.



Стрілянина сталася у церкві під час служби

Потерпілих доставили до лікарні вертольотом. Наразі мотиви нападу встановлюють. У поліції вважають, що вони не пов'язані з релігією.

Видання також написало, що нападник був знайомий із жертвою.

До слова, ще одна резонансна стрілянина нещодавно сталася у новозеландському містечку Крайстчерч – там у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 50 людей загинули та близько 48 зазнали поранень. Головним підозрюваним у цьому злочині є 28-річний Брентон Таррант: він відзначався ультраправими поглядами. Поки його заарештували до 5 квітня.