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      У Канаді під час параду за участю прем'єра Трюдо сталася стрілянина, є постраждалі: фото, відео

      68 Читать новость на русском
      Стрілянина на параді у Канаді
      Стрілянина на параді у Канаді / AP

      У канадському місті Торонто під час масових святкувань на честь перемоги баскетбольного клубу "Торонто Репторс", на які прийшли два мільйони людей, невідомі відкрили вогонь. Внаслідок інциденту загиблих немає. Четверо людей зазнали поранень, проте їхньому життю загрози немає.

      Інцидент стався на площі Натана Філіпса, коли на сцену піднялись прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер міста Джон Торі та баскетболісти (канадський "Торонто Репторс" сенсаційно став чемпіоном НБА). Коли почулися перші постріли, люди почали тікати, повідомляє Associated Press

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      Стрілянина на параді у Канаді: відео

      Через події парад перервали, проте коли підозрюваних затримали, масові гуляння відновились. Арештували двох людей, які ймовірно стріляли у натовпі. На місці злочину також вилучили дві одиниці вогнепальної зброї.

      Під час параду на честь перемоги "Торонто Репторс" сталась стрілянина: фото AP

      Наразі поліція не коментує, чи вважають вони, що стрілянина – це цілеспрямований напад або терористичний акт.

      Мер міста Джон Торі подякував поліції за видку реакцію і за те, що змогли втримати ситуацію під контролем, щоб мільйони людей змогли мирно відсвяткувати перемогу "любих "Репторів", передає CBC.

      Прем'єр країни Джастін Трюдо підтримав у думці Торі.

      "Я сподіваюся, що всі постраждалі в сьогоднішній стрілянині швидко одужають. І я хотів би подякувати поліції Торонто за те, що діяли так швидко. Ми не дозволимо цьому акту насильства забрати дух сьогоднішнього параду", – написав у день інциденту Трюдо. 

       

      blog_ava
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      Теги: Канада Джастін Трюдо NBA Стрілянина Зброя
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