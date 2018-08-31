У Канаді влаштували стрілянину в торговому центрі

В канадському місті Торонто в торговому центрі Yorksdale невідомі відкрили стрілянину через це людей евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє міський відділ поліції в Twitter.

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Два постріли почули в східній частині торгового центру. За словами поліцейських, сталася сварка між двома чоловіками у ​​віці близько 20 років.

На сторінці ТЦ в Twitter повідомляється, що торговий центр буде закритий до 10.00 наступного дня, щоб дозволити поліцейським провести розслідування.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Медична допомога знадобилася лише одній людині, але, як зазначили в поліції, це прямо не пов'язане зі стріляниною.

Multiple suspects #1-M/B/20's/black jacket(hoodie)/blue jeans #2-M/Mixed/20's/Skinny/5'9/black handgun. No injuries reported. Witnesses call 416-808-3200 @TPS32Div ^ma https://t.co/63qxJARsGl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) August 30, 2018

"There's gunshots outside work. I'm scared," says one person trapped in Yorkdale Mallhttps://t.co/tuec2Qvum1 pic.twitter.com/sNiuLqA1TC — Daily Mirror (@DailyMirror) August 30, 2018

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY — Don Datta (@TheDonMud) August 30, 2018