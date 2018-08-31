У Канаді влаштували стрілянину в торговому центрі
В канадському місті Торонто в торговому центрі Yorksdale невідомі відкрили стрілянину через це людей евакуювали з будівлі.
Про це повідомляє міський відділ поліції в Twitter.
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Два постріли почули в східній частині торгового центру. За словами поліцейських, сталася сварка між двома чоловіками у віці близько 20 років.
На сторінці ТЦ в Twitter повідомляється, що торговий центр буде закритий до 10.00 наступного дня, щоб дозволити поліцейським провести розслідування.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Медична допомога знадобилася лише одній людині, але, як зазначили в поліції, це прямо не пов'язане зі стріляниною.
Джерело: 24 канал
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