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У Канаді в водоспаді загинули троє популярних влогерів: подробиці

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У водах канадського водоспаду Шеннон-Фолз у Скваміші загинули троє учасників популярного колективного Youtube-блогу про подорожі "High On Life"
У водах канадського водоспаду Шеннон-Фолз у Скваміші загинули троє учасників популярного колективного Youtube-блогу про подорожі "High On Life" / vancouversun.com

У водах канадського водоспаду Шеннон-Фолз у Скваміші загинули троє учасників популярного колективного Youtube-блогу про подорожі "High On Life". Серед загиблих – дівчина та двоє чоловіків. Один із них – за походженням українець. Усім їм було до 30 років.

Про це пише Vancouver Sun.

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Зазначається, що троє мандрівників вирішили поплавати у водоспаді, проте дівчина Меган Скрапер не втрималась на слизькому камінні та почала зісковзувати у бурхливий потік. Двоє друзів – Райкер Гембл та Олексій Лях – намагались допомогти їй, проте їм це не вдалось: утрьох вони впали із 30-метової висоти водоспаду.

влогери Канада
Загиблі влогери Олексій Лях та його дівчина Меган Скрапер

Відомо, що загиблі мешканці Ванкувера Райкер Гембл та Олексій Лях створили групу "High On Life" зі своїм шкільним другом Паркером Хізером після тривалої подорожі 2012 року. Мандрівки та відео про них стали справою їхнього життя. Зараз на їхньому каналі півмільйона підписників. 

Блогери були дуже популярними: зокрема, в Instagram Рікера понад 70 тисяч послідовників, а в Ляха – більше півмільйона.

влогери Канада
Загиблі канадські влогери Олексій Лях та Райкер Гембл

Додамо, що у профайлі Олексія Ляха на Linkeid вказано, що його рідною мовою є українська.

Окрім цього, зазначимо, що загибла Меган Скрапер була його дівчиною. Вони вдвох відвідували Тунель Кохання на Рівненщині.

"Привіз Мінді на Батьківщину, щоб вона побачила Тунель Кохання. Найбільш романтичною частиною подорожі стала годівля комарів та спроби дідуся зробити цю світлину", – написав тоді Олексій Лях у своєму Instagram.

 

Теги: Жертви LifeStyle Канада Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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