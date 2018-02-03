У Канаді впав пасажирський вертоліт: є загиблі

В результаті падіння пасажирського вертольота на сході Канади загинули троє людей.

Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався в полі біля містечка Драмондвіль, що на півдорозі між Монреалем і Квебек-сіті. Через важкодоступність місця падіння, викликану кучугурами снігу, рятувальникам знадобилося тривалий час, щоб дістатися до нього.

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Дорогу на власному тракторі розчищав один з місцевих жителів, в той час, як його син на снігоході перевозив рятувальників.