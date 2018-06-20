У Канади є зброя, яка б переломила хід війни на Донбасі, – міжнародник

Сучасна високотехнологічна зброя – одна із запорук виграшу у війні з Росією. І Канада таку зброю має. Якщо йдеться про передачу Україні серйозної партії зброї, яка може суттєво вплинути на конфлікт, – це прорив.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Втім, зазначає фахівець, треба уточнити, про що конкретно йдеться. Якщо Канада планує передати Україні летальне озброєння, як це було з протитанковими комплексами "Джавелін", то це, швидше, жест моральної підтримки. "Джавелінів" в Україні на порядки менше, ніж ворожих танків на Донбасі.

Друзенко наголошує: при всьому геройському дусі та таланті полководця сучасна війна має дуже технічний характер. Солдати часто можуть не бачити один одного, але завдати величезні втрати противнику за допомогою сучасної високотехнологічної зброї.

Сучасна високотехнологічна зброя – одна із запорук виграшу у війні з Росією. Але треба почекати позицію уряду Канади та самого рішення про надання Україні летальної зброї. Тоді можна буде зрозуміти – чи це внутрішня політична гра, в якій Україна – одна з карт. Або ж це справді консолідована позиція канадського політичного класу, який є готовим до ескалації з Росією руками України,

– наголосив Геннадій Друзенко.

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На його думку, США сприймуть це позитивно. Німеччина, Італія та частина європейських країн засуджуватимуть такий крок, говорячи, що це призведе до ескалації.

Росія назве передачу зброї від Канади Україні провокацією. Кремль заявить, що Канада провокує Україну розв’язати етнічні чистки на Донбасі, а Путін захистить "рускій мір". Але коли Путін нервується, то щось зроблено добре,

– переконаний Друзенко.

Фахівець нагадав, що історія успіху військової машини Ізраїлю – мінімум на 50% історія успіху американського ВПК. Без американських літаків, ракет і інших видів озброєнь, вважає Геннадій Друзенко, навряд чи Ізраїль тримався б досі на плаву і добре себе почував в арабському морі. Якщо Україні вдасться побудувати свої стосунки з міжнародними партнерами – США, Канадою, як це робить Ізраїль, то є шанс стати міцним островом навколо "русского моря".

Як відомо, в квітні США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Нещодавно представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летальної зброї на 9,5 мільйона доларів. За словами депутата Палати громад Канади Джеймса Безана, це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети "С6", які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети "Карл Густав", міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення.