У Канаді зійшов з рейок потяг, який перевозив хімікати

Потяг складався з шести вантажних вагонів із промисловими хімікатами й крупами. Склад зійшов з колії у східному районі Торонто.

Про це повідомило видання CBC News.

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Речниця Ради з питань безпеки транспорту Канади Джулі Леру заявила, що два вагони перевозили зерно, один – рис, і три – вінілацетат (нетоксичну речовину, яку використовують у виробництві фарб).

Зазначається, що за повідомленнями пожежної служби Торонто хімічна речовина не потрапила у навколишнє середовище, але правоохоронці усе ж не підпускали нікого ближче, ніж на 300 метрів до місця інциденту.

Причина аварії потяга наразі залишається невідомою, триває розслідування. Наразі внаслідок інциденту ніхто не постраждав.